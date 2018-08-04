Штат Калифорния, США, 4 августа, 2018, 17:02 — ИА Регнум. Курение кальяна повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, характерных для курильщиков обычных сигарет, установили ученые из Калифорнийского университета. Материалы исследования опубликованы 2 августа на сайте университета.

Кальян

«Наши результаты бросают вызов концепции о том, что курение кальяна со вкусом фруктов является более здоровой альтернативой табаку. Это не так», — заявила Мэри Реск-Ханна, ведущий автор исследования.

В прямом противоречии с утверждениями маркетологов, что курение кальяна менее опасно для здоровья, чем сигареты, новое исследование показало, что всего полчаса курения кальяна привели к развитию сердечно-сосудистых факторов риска, подобных тем, что были замечены при традиционном курении сигарет.

Исследователи провели эксперимент с участием 48 добровольцев. Им замеряли пульс, кровяное давление, артериальную жесткость, уровень никотина в крови и уровень выдыхаемого угарного газа до и после 30 минут курения кальяна. Исследование показало, что за один сеанс курения кальяна на 16 ударов в минуту повышается частота сердечных сокращений, а также повышаются артериальное давление и показатели артериальной жесткости, что является важнейшим фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт или инсульт.

Это исследование считается первым серьезным изучением влияния курения кальяна на сердце и сосуды. При этом исследование актуально потому, что в нем изучался нижний предел употребления кальяна (30 минут), обычно же сеанс кальяна длится значительно дольше, до нескольких часов, повышая уровень токсинов, поглощаемых организмом.

Кроме того, отмечают ученые, в табаке для кальяна используются вещества, которые запрещено законом использовать при производстве обычных сигарет. Эти вещества могут нанести еще больший вред организму человека.

Стоит отметить, что курение кальяна становится все более популярным из-за умелого маркетинга, а также благодаря социальным тенденциям. Так, в социальных опросах 48% опрошенных сказали, что считают курение кальяна более привлекательным, чем курение сигарет из-за фруктовых ароматов. Согласно же общей статистике, 8,9% людей от 18 до 24 лет предпочитают электронные сигареты, 19,6% — обычный табак, 18,2% — кальян. Причем число любителей кальяна растет.