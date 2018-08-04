Анкара, 4 августа, 2018, 16:24 — ИА Регнум. Вооруженные силы (ВС) Турции, нейтрализовавшие за минувшую неделю более 50 боевиков, продолжат борьбу с террористами. Об этом, как передает агентство «Анадолу», сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на конференции правящей Партии справедливости и развития в Анкаре.

Иван Шилов ИА REGNUM Солдат. Турция

«Мы продолжим борьбу с террористами, — сказал глава государства. — До сегодняшнего дня нам удалось отомстить за каждого погибшего турецкого солдата».

Эрдоган добавил, что перед Турцией также «ответят» те, кто поддерживает террористические организации.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 1 августа глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности восстановить смертную казнь в стране.

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