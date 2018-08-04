Кишинёв, 4 августа, 2018, 16:00 — ИА Регнум. Шесть из восьми погибших в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло сегодня, 4 августа на автодороге М3 «Украина» в Калужской области являются гражданами Молдавии. Ещё восемь молдаван травмированы и госпитализированы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

40.mchs.gov.ru Место ДТП

«С горечью узнал о страшной автокатастрофе в Российской Федерации, в результате которой погибли 6 граждан Молдовы и еще несколько наших соотечественников получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Я уже связался с нашими российскими коллегами по этому поводу и готов оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших. Приношу свои глубочайшие соболезнования родным и близким», — записал сделал на своей страничке в социальной сети президент Молдавии Игорь Додон.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло утром, 4 августа на 229 км автодороги М3 «Украина» погибли 8 человек. Ещё шестеро получившие ранения различной степени тяжести госпитализированы в медицинские учреждения. По данному факту продолжается полицейская проверка.