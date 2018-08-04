Екатеринбург, 4 августа, 2018, 15:55 — ИА Регнум. 4 августа на стадионе «Екатеринбург Арена» между командами «Урал» (Екатеринбург) и «Краснодар» был разыгран матч в рамках 2-го тура регулярного сезона Российской Премьер-лиги 2018/19. Противостояние завершилось волевой победой «быков» со счетом 2:1.

Soccer.ru Футболисты «Краснодара»

Первый гол на 6-й минуте забил атакующий полузащитник сборной Румынии Эрик Бикфалви после передачи Дениса Кулакова — 1:0. В дебюте второго тайма Виктор Классон сравнял счет — 1:1. На 90-й минуте российский полузащитник Павел Мамаев впервые вывел «быков» вперед — 1:2.

Статистика матча («Урал"/"Краснодар»)

Удары 10/9

Удары в створ 6/5

Владение 44%/56%

Фолы 15/15

Набрав три очка «Краснодар» поднялся на 6-ю строчку в турнирной таблице лиги. «Урал» без очков идет на предпоследней позиции.

Составы на матч:

«Урал»: Годзюр, Брызгалов, Бавин, Балажиц, Кулаков, Меркулов, Бикфалви, Димитров, Эль Кабир, Емельянов, Ильин.

«Краснодар»: Крицюк, Рамирес, Мартынович, Спаич, Марков, Газинский, Классон, Перейра, Каборе, Стоцкий, Смолов.

Главный арбитр матча: Василий Казарцев.

Предупреждения: Каборе — 26, Емельянов — 37, Спаич — 53, Димитров — 81, Рамирес — 86.

Голы: Бикфалви 6 — 1:0, Классон 48 — 1:1, Мамаев 90 — 1:2.