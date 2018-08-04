Выборг, Ленинградская область, 4 августа, 2018, 15:45 — ИА Регнум. Программа восстановления малых городов и исторических поселений России будет запущена Министерством культуры РФ, сообщил 4 августа министр культуры Владимир Мединский во время визита в Выборг.

A.Savin Замок в Выборге

Мединский сообщил, что программа будет запущена в 2019 году. Она разрабатывалась шесть лет и в ней примут участие пять-шесть российских городов, в их числе Выборг, Суздаль, Чистополь в Татарии.

Общая сумма финансирования программы названа не была, однако Мединский заявил, что только на восстановление Выборга будет затрачено порядка 10 млн долларов. Проект будет реализовываться совместно с Новым банком развития (БРИКС). 90% средств проекта будут заемными, а 10% планируется выделить из федерального бюджета.

Напомним, что целью программы «Сохранение и развитие малых исторических городов и поселений» является оказание поддержки в сохранении объектов культурного наследия, а также в развитии туризма в малых городах, отобранных для реализации программы. В перспективе планируется, что в результате осуществления проекта возрастет туристическая привлекательность городов, а это приведет к их экономическому развитию.