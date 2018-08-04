Анкара, 4 августа, 2018, 15:27 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна в ответ на недружественные действия американских властей готова заморозить счета министра юстиции — генерального прокурора США Джеффа Сешенса и министра внутренних дел США Райана Зинке, если такие имеются на турецкой территории. Об этом сегодня, 4 августа, сообщает Milliyet.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган отомстит

Напомним, что власти США ввели санкции против министра юстиции и министра внутренних дел Турции после того, как на территории этой страны был арестован американский пастор Эндрю Брансон.

Этого пастора обвиняют в причастности к попытке государственного переворота в Турции летом 2016 года, который был подавлен сторонниками Эрдогана.

Эрдоган заявил, что введённые американской стороной санкции против турецких официальных лиц совершенно не соответствуют уровню стратегического партнёрства между Анкарой и Вашингтоном.