Нижний Новгород, 4 августа, 2018, 14:58 — ИА Регнум. Первый в России международный фестиваль Web-сериалов REALIST WEB FEST открывается сегодня, в Нижнем Новгороде, сообщает 4 августа пресс-служба фестиваля.

(сс) Derks24 Зрительный зал

Открытие фестиваля намечено на вечер 4 августа. Фестиваль продлится до 7 августа. За три дня фестиваля гостям и участникам будут продемонстрированы лучшие примеры сериалов, созданных специально для интернета, но при этом, по словам организаторов фестиваля, контент, созданный в данном формате ни в чем не уступает кино‑ и телепроектам.

Участниками мероприятия станут как создатели web-сериалов из России и других стран, но и люди, являющиеся профессионалами в цифровой индустрии. Это будут представители различных интернет-платформ, занимающиеся продвижением web-сериалов, интернет-эксперты, продюсеры, а также режиссеры и сценаристы, активно участвующие в производстве web-сериалов.

В рамках фестиваля для гостей и участников будут организованы мастер-классы, лекции, круглый стол, арт-выставка и концерт.

На фестивале покажут 30 работ, снятых в разных частях земного шара. Участники и гости ожидаются из Казахстана, Австралии, Франции, Испании, Аргентины, Уругвая и Канады.

Напомним, что международный фестиваль web-сериалов REALIST WEB FEST организован мультимедийным проектом Digital Reporter при поддержке Министерства культуры Нижегородской области и департамента культуры Нижнего Новгорода. В России мероприятие подобного формата будет проходить впервые.