Киев, 4 августа, 2018, 14:27 — ИА Регнум. Повышение цен на газ на Украине может привести страну к дефолту. Такое мнение выразил в эфире телеканала NewsOne депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Юрий Павленко.

Жак Калло. Крах. 1635

По его словам, сейчас на Едином казначейском счете осталось менее двух миллиардов гривен. И это на фоне постоянных сокращений различных социальных программ на Украине, которые касаются поддержки самых уязвимых категорий населения.

Если власти пойдут на очередное повышение цен на газ, то это неминуемо приведет к необходимости повысить расходы на дополнительные субсидии, иначе многие украинцы просто не смогут выжить. Но денег на эти субсидии просто нет.

Павленко подчеркнул, что осенью Украину ждёт неминуемый секвестр государственного бюджета, а это означает, что широкие слои населения на Украине обеднеют ещё больше.

Напомним, что требование повысить внутренние цены на газ Украине предъявил Международный валютный фонд. Это является одним из ключевых условий для предоставления Украине очередного транша «финансовой помощи», которая на самом деле никакой помощью не является. Речь идёт об окончательном уничтожении остатков украинской экономики и превращении страны в полуколонию.