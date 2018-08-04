Северодвинск, Архангельская область, 4 августа, 2018, 14:19 — ИА Регнум. Очередной кинопоказ для пожилых людей состоится в грядущий понедельник в Северодвинске, сообщает 3 августа ИА Регион 29.

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Кинопоказ состоится в рамках проекта «Хорошее кино для мудрых людей», который был задуман специально как мероприятие для ветеранов города и пожилых людей. Каждый понедельник в 10 утра по местному времени пожилые люди города имеют возможность посетить киносеанс в кинозале Дворца молодежи «Строитель». Зрителям демонстрируются, в основном, отечественные советские и российские кинофильмы.

Напомним, что данное мероприятие проводится в Северодвинске с 2016 года. Горожане преклонного возраста могут попасть на киносеанс совершенно бесплатно.