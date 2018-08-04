Калуга, 4 августа, 2018, 13:42 — ИА Регнум. В Калужской области в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло утром, 4 августа на 229 км автодороги М3 «Украина» погибли 8 человек. Ещё шестеро, получившие ранения различной степени тяжести, госпитализированы в медицинские учреждения. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Скорая помощь

По данному факту продолжается полицейская проверка, уточняются обстоятельства дорожного происшествия.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, авария с участием легкового автомобиля, грузовика и микроавтобуса произошла сегодня в 07:15 утра в Мещовском районе Калужской области на 229 км 907 м автотрассы М3 «Украина».