Лондон, 4 августа, 2018, 13:33 — ИА Регнум. Агент Кристоф Хенротай, который представляет интересы вратаря «Челси» и сборной Бельгии Тибо Куртуа, рассказал, что его подопечный дал понять британскому клубу, что хочет перейти в «Реал». Об этом 4 августа сообщает британский таблоид The Sun.

Wshjackson Тибо Куртуа

«Везде читаю, что позиция «Челси» заключается в том, что Куртуа может сам выбрать будущее. Однако Тибо уже ясно дал понять клубу, что лучшим вариантом для него будет переезд в Мадрид. Это большое решения для Куртуа, который хочет быть ближе к семье, а «Челси» должен принять предложение», — сообщил The Sun Кристоф Хенротай.

По словам агента, Куртуа надеется, перейдя в «Реал», быть рядом с семьей. И это не вопрос денег, подчеркнул Хенротай, потому что хотя после перехода в «Реал» Куртуа и получит больше денег, однако ранее футболист отклонил более выгодное предложение другого клуба. А значит, это не только финансовое решение, считает агент голкипера «Челси».

Тибо Николя Марк Куртуа бельгийский футболист, вратарь британского клуба «Челси», а также сборной Бельгии. Был признан лучшим вратарём бельгийской Про-лиги в сезоне 2010−2011. Бронзовый призёр чемпионата мира 2018 года в составе сборной Бельгии, был признан лучшим вратарём мирового первенства.