Сингапур, 4 августа, 2018, 13:28 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ли Ён Хо призвал международное сообщество оказать его стране экономическую помощь в ответ на шаги Пхеньяна по ядерному разоружению. Об этом сегодня, 4 августа, сообщает телеканал RT.

Rita Willaert Северная Корея

Ли Ён Хо заявил, что экономическая помощь Северной Корее необходима для восстановления экономики. А это, в свою очередь, улучшит жизнь в стране и послужит делу мира, безопасности и обеспечению экономического роста региона в целом.

Такое заявление глава МИД КНДР сделал во время своего выступления на сессии регионального форума АСЕАН по безопасности.