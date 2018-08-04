Салехард, 4 августа, 2018, 17:36 — ИА Регнум. В нефтегазовых регионах, ХМАО и ЯНАО, полицейские бьют тревогу: у жителей городов и поселений пропадают с карт десятки тысяч рублей при продаже товаров через сайты объявлений. Причём потерпевшие сами называют лжепокупателям номера своих карт и коды, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Thomas Kohler Банковские карты

В ямальском Ноябрьске только за первое полугодие 2018 года сотрудники полиции возбудили 121 уголовное дело о мошенничестве. Лжесотрудники банков и иные телефонные мошенники похитили у ноябрян более шести миллионов рублей. Участились случаи хищения денег через соцсети.

«Мошенники взламывают страницы или создают копии и выманивают у друзей жертвы деньги под предлогом взять в долг. Много случаев, связанных с сайтами, причем, жертвами мошенников становятся как покупатели товаров, так и продавцы», — сообщил ИА «Ноябрьск 24» старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска ОМВД Ноябрьска Александр Лыткин.

К примеру, женщина продавала автомобиль через сайт объявлений. Ей позвонила «покупательница» с намерением внести залог. После того, как ноябрянка сообщила свои реквизиты, ей позвонил неизвестный мужчина, мол, супруга перевела по ошибке всю сумму за автомобиль и попросил вернуть «лишнее». Женщина перечислила мошенникам 1 миллион 287 тысяч рублей даже не проверив счёт.

По сообщению УМВД ХМАО, жительница Сургута продавала через сайт объявлений ростовой цветок. Ей позвонил «покупатель» готовый сразу же перевести деньги за растение. Женщина сообщила ему номер банковской карты и пароль, поступивший в СМС-сообщении. и таким образом лишилась 60 тысяч рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о жительнице Ханты-Мансийска, которая через сайт объявлений продавала диван. Она также сообщила «покупателю» номер банковской карты и код, который пришёл ей в СМС-сообщении. В итоге с её карты исчезли полмиллиона рублей. Аналогичным способом без 100 тысяч рублей осталась другая югорчанка, продававшая через сайт объявлений квартиру.