Херсон, 4 августа, 2018, 13:03 — ИА Регнум. В Херсонской области Украины военный комиссар, управлявший автомобилем, совершил наезд на семейную пару. Об этом сегодня, 4 августа, сообщает телеканал «112 Украина».

(сс) Martin Fisch Идут вдоль дороги

Сообщается, что 43-летний военный комиссар управлял легковым автомобилем и совершил наезд на семейную пару.

27-летний молодой человек и 24-летняя девушка от полученных травм скончались на месте.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Военный комиссар задержан.