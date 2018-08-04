Москва, 4 августа, 2018, 13:11 — ИА Регнум. Закон, позволяющий демонстрацию на российских кинофестивалях фильмов без прокатного удостоверения, подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован 3 августа на официальном интернет-портале правовой информации.

Виктор Говорков. Кино — в массы! (фрагмент). 1946

Данный документ вносит изменения в Федеральный закон «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации».

В документе уточняется понятие кинофестиваля, как «культурно-просветительное мероприятие, которое проводится в соответствии с регламентом (правилами), утверждаемым организаторами данного мероприятия, представляет собой показ специально отобранных фильмов и может иметь конкурсную программу, состоящую из оцениваемых жюри фильмов» и говорится о том, что если кинофильм, входящий в конкурсную программу, будет демонстрироваться на кинофестивале, проходящем на территории РФ, то прокатное удостоверение ему не будет требоваться.

Уточняется, что фестиваль должен будет иметь статус международного, иметь конкурсную программу, состоящую из оцениваемых жюри фильмов, общая продолжительность фестиваля не должна быть более 10 дней, а показ фильма без прокатного удостоверения на данном кинофестивале по закону осуществляется не более двух раз. Помимо этого, документом устанавливается, что прокатное удостоверение не будет требоваться при осуществлении показа любого фильма по эфирному, кабельному, спутниковому телевидению.

Напомним, что ранее был принят закон, согласно которого в России учреждениям культуры и образовательным организациям разрешен некоммерческий показ советских кинофильмов без прокатного удостоверения.