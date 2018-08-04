Санкт-Петербург, 4 августа, 2018, 14:44 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге сегодня, 4 августа, проходит квалификационный раунд Европейской парусной лиги чемпионов (SAILING Champions League). Соревнования продлятся с 3 по 6 августа.

Андрей Пронин ИА REGNUM Парусная гонка квалификационного раунда Европейской парусной Лиги чемпионов у стен Петропавловской крепости

Андрей Пронин ИА REGNUM Парусная гонка квалификационного раунда Европейской парусной Лиги чемпионов у стен Петропавловской крепости

Андрей Пронин ИА REGNUM Парусная гонка квалификационного раунда Европейской парусной Лиги чемпионов у стен Петропавловской крепости

Андрей Пронин ИА REGNUM Парусная гонка квалификационного раунда Европейской парусной Лиги чемпионов у стен Петропавловской крепости

Данные соревнования Санкт-Петербург принимает уже третий год подряд. Парусные гонки проходят в акватории Невы возле Петропавловской крепости. На пляже Петропавловской крепости организована гоночная деревня, где все желающие могут наблюдать за гонками.

Андрей Пронин ИА REGNUM Парусная гонка квалификационного раунда Европейской парусной Лиги чемпионов у стен Петропавловской крепости

Также на пляже созданы места активности для посетителей: верёвочный куб, пляжный волейбол, обучение виндсёрфингу на береговом тренажёре, парусные тренажёры для взрослых и детей.

Андрей Пронин ИА REGNUM Парусная гонка квалификационного раунда Европейской парусной Лиги чемпионов у стен Петропавловской крепости

В квалификационном раунде Европейской парусной лиги чемпионов в Санкт-Петербурге соревнуются команды, которые заняли призовые места в национальных парусных лигах своих стран. Победители квалификационного этапа, проходящего на Неве, выйдут в финал международной лиги, который состоится в Швейцарии в конце лета.

Андрей Пронин ИА REGNUM Парусная гонка квалификационного раунда Европейской парусной Лиги чемпионов у стен Петропавловской крепости

Андрей Пронин ИА REGNUM Парусная гонка квалификационного раунда Европейской парусной Лиги чемпионов у стен Петропавловской крепости

В этом году состав участников парусных гонок увеличился на треть — в соревнованиях участвуют 24 яхт-клуба из 16 стран Европы.

Цвета российского флага защищают сразу несколько яхт-клубов. Прежде всего это Яхт-клуб Санкт-Петербурга, который является одним из организаторов соревнований. Также в гонках участвуют экипажи из Москвы — яхт-клубы «Навигатор» и «ПИРогово», и Екатеринбурга — «Повелитель паруса — Европа» и «Повелитель паруса — Азия».

Андрей Пронин ИА REGNUM Парусная гонка квалификационного раунда Европейской парусной Лиги чемпионов у стен Петропавловской крепости

Андрей Пронин ИА REGNUM Парусная гонка квалификационного раунда Европейской парусной Лиги чемпионов у стен Петропавловской крепости

Среди сильных иностранных экипажей выделяется знаменитый на весь мир британский яхт-клуб Royal Ocean Racing Club.

Также в гонках участвует победитель квалификационного этапа Европейской парусной лиги чемпионов 2017 года — команда «Северогерманского гоночного союза» из Гамбурга.

Андрей Пронин ИА REGNUM Парусная гонка квалификационного раунда Европейской парусной Лиги чемпионов у стен Петропавловской крепости

Традиционно сильная в речных условиях Швейцария будет представлена двумя клубами, среди которых титулованный яхт-клуб из Женевы — призер Европейской парусной лиги чемпионов 2017.

Андрей Пронин ИА REGNUM Парусная гонка квалификационного раунда Европейской парусной Лиги чемпионов у стен Петропавловской крепости