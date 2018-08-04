Москва, 4 августа, 2018, 10:53 — ИА Регнум. Днем 4 августа в Москве ожидается сильная жара, сообщает официальный сайт столичного управления МЧС.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». реж В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969. СССР Солнечный удар

Ведомство опубликовало экстренное предупреждение в связи с вероятностью повышения температуры воздуха днём 4 августа до отметки +32 °С.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, днём 4 августа в городе Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха +30…+32 °С», — указано в сообщении МЧС.

Рекомендуется поддерживать питьевой режим и больше времени проводить в тени или возле открытых водоемов или фонтанов.

Напомним, ранее Гидрометцентр предупреждал о вероятности дождя с грозой и порывами ветра.