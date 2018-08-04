Луганск, 4 августа, 2018, 10:42 — ИА Регнум. Четырежды за прошедшие сутки обстреляли позиции Народной милиции ЛНР украинские силовики, сообщает 4 августа Луганский информационный центр.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Солдыта ВСУ

Обстрелам подверглись районы посёлка Красный Яр в пригороде Луганска и сёл Желобок, Пришиб и Калиновка.

Огонь вёлся из стрелкового крупнокалиберного оружия, а также из 120-мм миномётов, станковых противотанковых гранатомётов и подствольных гранатомётов.

Ранее сообщалось, что накануне разведгруппа военнослужащих СБУ подорвалась на собственной мине в нейтральной зоне, два человека погибли, два получили ранения.