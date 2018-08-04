Анкара, 4 августа, 2018, 10:25 — ИА Регнум. О расторжении контракта с футболистом Самюэлем Это'О по причине финансовых трудностей сообщил турецкий футбольный клуб «Коньяспор» 4 августа на своем официальном сайте.

(сс) Steindy Самюэль Это’о

Контракт между турецким клубом и 37-летним игроком из Камеруна был, после долгих переговоров, расторгнут по взаимному согласию. В сообщении отмечается, что Это'О покинул клуб, войдя в положение испытывающей финансовые трудности команды.

«Очень жаль, что Это’О уходит, но клубу необходимо восстановить финансовый баланс», — заявил технический директор клуба «Коньяспора» Риза Чалымбай.

Самюэль Это'О ранее выступал за такие клубы как английский «Челси», мадридские «Реал» и «Барселону», миланский «Интер». В составе последних двух команд выигрывал Лигу чемпионов. Также в 2011—2013 годах играл в российском футбольном клубе «Анжи». Является лучшим бомбардиром в истории сборной Камеруна.