Париж, 4 августа, 2018, 10:18 — ИА Регнум. Арбитражное разбирательство с «Роснефтью» возобновила компания Exxon Neftegaz, принадлежащая ExxonMobil, сообщает Reuter со ссылкой на индийскую нефтегазовую компанию ONGC. Обе компании — участники нефтегазового проекта «Сахалин — 1».

Цитата из х/ф «Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Реж. Владимир Карасев. 1959. СССР Тяжба

Разбирательство возобновлено в Международной торговой палате в Париже и связано с вопросами по балансировке перетоков нефти. Одновременно участники спора ведут переговоры о мирном урегулировании претензий.

ONGC сообщает, что компания «Роснефть» потребовала компенсации расходов, в том числе за 2005−2011 годы, когда у «Роснефти» ещё не было лицензии на месторождение Северное Чайво.

Как сообщается, иск может быть связан с перетоками нефтепродуктов между Северной оконечностью месторождения Чайво, разработку которого ведет компания, и месторождением Чайво проекта «Сахалин — 1».

Обсуждаемая сумма урегулирования претензий, по полученным данным, составляет около 89 млрд руб, это менее 10 процентов среднего годового бюджета консорциума.

Напомним, что «Сахалин — 1» — это нефтегазовый проект, реализуемый на острове Сахалин по условиям соглашения о разделе продукции.

Оператор проекта — Exxon Neftegaz, дочерняя компания ExxonMobil (30%), другие участники консорциума по его разработке — ОАО «Роснефть» (20%), индийская ONGC (20%) и SODECO (30%)/ Проект «Сахалин-1» — один из крупнейших проектов с прямыми иностранными инвестициями в России. Жизненный цикл проекта продлится до 2040—2050 годов.