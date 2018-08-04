Мадрид, 4 августа, 2018, 10:14 — ИА Регнум. В Испании будет создан единый командный центр для координации действий всех сил безопасности в операциях, связанных с нелегальной миграцией. Об этом заявил глава правительства Испании Педро Санчес на пресс-конференции 3 августа, сообщает Prensa Latina.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

По его словам, это механизм будет централизовывать использование всех человеческих и материальных ресурсов, а также обеспечит быструю и своевременную передачу информации. Одна из главных целей этой меры — пресечь поток шлюпок с нелегальными мигрантами, направляющимися на южное побережье Испании из Марокко.

До конца года правительство страны представит план борьбы с нелегальной миграцией, на который будет выделено €30 млн. В своих действиях Испания будет руководствоваться национальным и международным правом и соглашениями, гарантирующими жизнь и достоинство беженцев.

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В своем выступлении Педро Санчес отметил, что его предшественник на посту премьер-министра Мариано Рахой не уделил «ни внимания, ни ресурсов» для решения этой проблемы.

Как сообщало ИА REGNUM, этим летом Испания стала основной страной прибытия нелегальных мигрантов из Северной Африки. С января 2018 года в Испании высадились более 22,5 тыс. нелегалов, что уже превысило показатель всего прошлого года.