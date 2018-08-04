Москва, 4 августа, 2018, 10:21 — ИА Регнум. Госдума выполнила поручение президента РФ Владимира Путина об установлении справедливых для граждан имущественных налогов. Об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передаёт корреспондент ИА REGNUM 4 августа.

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«Владимир Путин дал поручение, чтобы налоги на имущество были справедливыми и посильными для граждан, а кадастровая стоимость объектов недвижимости не превышала рыночную. Это поручение главы государства выполнено», — заявил Володин.

Президент подписал закон об изменении порядка расчёта налога на имущество по кадастровой стоимости. Теперь коэффициент, который используется для расчёта налога, не будет ежегодно расти, а будет зафиксирован на одном уровне.

В частности, по действовавшим ранее правилам, временный коэффициент при расчёте налога каждый год рос на 20% — с 0,2 до 1. То есть, кадастровая стоимость могла быть выше инвентаризационной в начале на 20%, а затем на 100%. Закон останавливает рост этого коэффициента.

«После вступления закона в силу максимальный размер коэффициента мы ограничили, он не превысит 0,6, мы его «замораживаем» и больше он расти не будет», — отметил Володин.

По его словам, такая мера восстанавливает справедливость при расчёте налога.