Якутск, 4 августа, 2018, 09:52 — ИА Регнум. Природный лесной пожар в Якутии вплотную подошел к вахтовому посёлку Накын. Об этом сегодня, 4 августа, сообщают местные СМИ со ссылкой на единую диспетчерскую службу Нюрбинского района Якутии.

Иван Слюсарев. Лесной пожар (фрагмент). 1942

Фронт лесного пожара приблизился к посёлку на расстояние 4−5 километров. На место происшествия вылетел вертолёт, чтобы уточнить обстановку. Также в поселок направлена группа из 12 парашютистов-пожарных, которые будут задействованы в борьбе с огнём.

Ситуацию осложняет сильный ветер, способствующий быстрому распространению огня. Из-за ветра пожар уже пересек одну из минерализованных полос, которая должна была воспрепятствовать распространению пламени.

Лесная служба района проводит противопожарные мероприятия, чтобы устранить возможную угрозу возгорания пожароопасных и взрывоопасных объектов Нюрбинского ГОКа: нефтебазы и склада взрывчатых веществ. Прокладываются дополнительные минерализованные полосы.

Эвакуация населения поселка Накын пока не проводится.