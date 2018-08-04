Харбин, Китай, 4 августа, 2018, 09:48 — ИА Регнум. Более, чем на 48% или почти до 53,5 млрд юаней в годовом исчислении вырос товарооборот приамурской северо-восточной провинции Хэйлунцзян с Российской Федерацией, сообщает 3 августа Синьхуа со ссылкой на сведения, предоставленные таможней провинциального административного центра Харбина.

NocturneNoir Добро пожаловать в КНР

Пограничное положение провинции, сопредельной с рядом субъектов РФ, позволяет ей находиться в числе лидеров в КНР по обмену товарами с нашей страной. При этом наблюдается явный перекос торгового баланса в пользу России, экспорт в которую из китайского приграничья составил 3,7 млрд юаней, а импорт — почти 49,7 млрд

Ключевой статьей российского экспорта в КНР, идущего через таможенные пункты Хэйлунцзяна, составляет нефть, увеличение поставок которой связано с ее подорожанием на мировых рынках. Кроме того, с 1 января текущего года в коммерческую эксплуатацию введена вторая ветка российско-китайского нефтепровода Мохэ — Дацин, расширяющая потенциал перекачки российской нефти в КНР вдвое — с 15 млн до 30 млн тонн в год.