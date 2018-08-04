Пекин, 4 августа, 2018, 09:44 — ИА Регнум. Китайская сторона назвала «предвзятыми и необоснованными» претензии со стороны США в том, что строительством дамбы в верховьях Меконга — важнейшей водной артерии Юго-Восточной Азии — Пекин создает препятствия в развитии странам, расположенным в ее низовьях, сообщает 3 августа Синьхуа со ссылкой на официального представителя МИД КНР Гэн Шуана.

Цитата из х/ф «Мастер и Маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия «Поздравляю Вас, господин, соврамши!»

Напротив, по словам дипломата, Китай приглашает к сотрудничеству в развитии субрегиона, пролегающего вдоль Меконга, не только местные, но и внерегиональные страны и готов создавать для него самые благоприятные условия. И тем более, не создавая для этого никаких проблем и препятствий.

Гэн Шуан подчеркнул, что в практику взаимоотношений КНР с соседями по бассейну Меконга прочно вошли консультации по всем необходимым вопросом, а также налажено взаимодействие по совместному и взаимовыгодному использованию гидрологической информации для борьбы с засухой и наводнениями.

«Искренняя помощь со стороны Китая завоевала высокую оценку стран, расположенных в нижнем течении реки», — подчеркнул представитель китайского МИД, отметив, что деятельность КНР способствует развитию региональной интеграции, в частности строительству Сообщества АСЕАН.

Напомним, что Сообщество АСЕАН — это стратегический проект Ассоциации, который она запустила с 1997 года и планировала завершить к концу 2015 года. Однако в настоящее время он полностью не завершен. Речь не идет об интеграции уровня Европейского союза, но предполагаются тесное экономическое взаимодействие и согласованная политика в отношении основных и наиболее значимых проблем глобального развития.