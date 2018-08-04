Ижевск, 4 августа, 2018, 09:43 — ИА Регнум. Производство стрелкового оружия на площадке «Ижмаш» концерна «Калашников» к концу 2018 года вырастет на 15%, сообщает 4 августа ИНТЕРФАКС-АВН со ссылкой на заявление управляющего директора концерна Дмитрия Тарасова.

Автомат Калашникова

По его словам, в 2018 году ожидается 15%-ный прирост производства по сравнению с 2017 годом. При этом, отметил Тарасов, рост на 10% отмечен уже в первом полугодии текущего года, тогда как основные отгрузки военной продукции обычно производятся во втором полугодии.

«Обычно отгрузки во всех оборонно-промышленных компаниях все-таки проходят во второе полугодие. Поэтому там мы ожидаем очень больших отгрузок», — цитирует агенство слова Дмитрия Тарасова.

Кроме того, Тарасов заявил, что «уже просматриваются некоторые контракты» на 2019 год.

Стоит отметить, что «Ижмаш» является основным производителем боевого стрелкового оружия в структуре концерна «Калашников».