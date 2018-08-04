Тель-Авив, Израиль, 4 августа, 2018, 09:40 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля в ночь на 4 августа задержала гражданское судно, которое пыталось прорваться к сектору Газа. Об этом сегодня сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Idf.il На страже

Патрульные корабли военно-морских сил Израиля задержали гражданское судно, следовавшее из Европы, которое пыталось прорвать организованную израильскими силами блокаду сектора Газа. Корабль был задержан без чрезвычайных происшествий.

Израильские военные разъяснили экипажу судна, что все гуманитарные поставки в сектор Газа могут быть организованы только через израильский порт Ашдод. Задержанное судно было отконвоировано в Ашдод.

Других деталей операции военные не сообщили. По данным СМИ, на борту корабля находились 12 человек.

Напомним, что 29 июля израильские военные также перехватили гражданское судно, следовавшее в сектор Газа с гуманитарной помощью. На его борту находились 36 активистов за снятие блокады с сектора Газа из почти 15 стран. Израильские власти всех их депортировали после задержания.

Блокада сектора Газа израильскими силами осуществляется с 2007 года.