Москва, 4 августа, 2018, 09:36 — ИА Регнум. Бой между украинцем Александром Усиком и российским боксёром Муратом Гассиевым является «событием года» в боксе, заявил генеральный секретарь федерации бокса России Умар Кремлёв. Об этом сообщает 4 августа RT.

Цитата из х/ф «Нокдаун». Реж. Рон Ховард. 2005. США Боксёр перед боем

«Конечно, поединок между Гассиевым и Усиком можно назвать главным событием года в боксе. В этом году больше ничего соизмеримого по масштабам не планируется», — цитирует агентство слова Кремлёва.

Также спортивный чиновник добавил, что указанный боксёрский поединок «вошёл в историю». Такие мероприятия заметно увеличивают популярность бокса не только в России, но и в мире, добавил он.

Напомним, 22 июля по результатам 12-раундового боя Усик единогласным решением судей победил Гассиева в финале WBSS, который прошёл в Москве. Украинский боксёр таким образом сумел собрать чемпионские пояса в первом тяжёлом весе по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA), Всемирного боксёрского совета (WBC), Всемирной боксёрской организации (WBO) и Международной боксёрской федерации (IBF).

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