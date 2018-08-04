Киев, 5 августа, 2018, 00:11 — ИА Регнум. Одобрение со стороны МВФ плана Украины по созданию Антикоррупционного суда вызвало оптимизм одних и скепсис других. В чем состоит разница подходов, пишет в своем обзоре автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинская гривна

По словам и. о. министра финансов Оксаны Маркаровой, сейчас имеется хорошее обсуждение: Антикоррупционный суд принят, а «также по бюджету и ценам на газ мы имеем очень конструктивные дискуссии». Слово «также» означает или то, что данные вопросы не были основные, или таково видение чиновницы. Однако, по мнению директора Украинского аналитического центра Александра Охрименко, данный суд — не самое значимое условие в общении МВФ и Украины, а одобрение плана не приблизило Украину к очередному траншу.

«Это ничего не значит. На самом деле, все упирается в Минские соглашения. Пока они не будут реализованы, деньги Украине никто выделять не будет. Соответственно, есть большая вероятность, что в 2018 году Украина не получит транш от МВФ. В 2019 году в Украине состоятся выборы, которые существенно повлияют на решение фонда по поводу выделения кредита», — цитирует эксперта TheKievTimes.

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