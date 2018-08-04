Тула, 4 августа, 2018, 10:56 — ИА Регнум. Фестиваль «Среднерусская Возвышенность» в это году продлится необычайно долгое для такого формата время — целых 20 недель. Еженедельно по выходным с мая по октябрь на специально созданную сцену в туристическом комплексе «Золотой город» (построен в китайском стиле), что в селе Петропавловское Веневского района Тульской области, с мая по октябрь поднимаются очень популярные в недавнем прошлом и сейчас исполнители и группы.

Tularegion.ru Зрители фестиваля

4 и 5 августа своими зажигательными хитами публику порадует Луи Вега и группа «Земляне». А еще в фестивальной программе этого года «Сябры», C.С.Сcatch, «Аракс», «Цветы», Al Bano, «Savage», Наталья Гулькина, Алена Апина, «E-Type» и другие.