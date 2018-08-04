Оренбург, 4 августа, 2018, 09:22 — ИА Регнум. В результате опрокидывания легкового автомобиля в Новоорском районе Оренбуржья погибло 7 человек. Об этом 4 августа сообщает пресс-служба МВД Оренбургской области.

Цитата из х/ф «Автокатастрофа». Реж. Дэвид Кроненберг. 1996. Канада, Великобритания На месте аварии

По данным МВД, ДТП произошло между населенными пунктами Новоорск и Энергетик. Водитель автомобиля «Лада Калина» съехал в кювет после того, как не справился с управлением. В результате ДТП погибло 7 человек: 3 женщины и 4 мужчин.

«По данному факту сотрудниками полиции собран материал проверки, по результатом которой будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.