ФАС: стоимость авиабилетов не зависит от цены на авиатопливо
Москва, 4 августа, 2018, 09:21 — ИА Регнум. Заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин считает, что текущая ситуация с ценами на авиационное топливо никак не влияет на стоимость авиабилетов. Об этом Голомолзин заявил в интервью РИА Новости накануне, 3 августа.
По словам чиновника, в конце июня президент России Владимир Путин поручил ФАС организовать наблюдение за ценами на авиационное топливо и авиабилетов. Президент потребовал, чтобы регулятор не допустил необоснованного роста цен на авиатопливо и авиабилеты.
Доложить о ситуации ФАС должна была до 1 августа. Доклад уже был направлен главе государства.
Голомолзин отметил, что ФАС не выявила какого-то необоснованного роста цен на авиатопливо и авиабилеты. Более того, за последние два месяца наблюдается «боковой тренд изменения цен». Иными словами цены несколько снижаются.
В целом Голомолзин подчеркнул, что на стоимость авиабилетов в основном влияет стоимость лизинга воздушных судов и сезонный спрос.