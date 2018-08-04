Игарка, Красноярский край, 4 августа, 2018, 09:15 — ИА Регнум. Метеоусловия, при которых произошла катастрофа вертолета Ми-8 под Игаркой, были простыми, сообщила 4 августа пресс-служба авиакомпании «ЮТэйр».

(сс) John O'Nolan Пилот

По предварительным данным, крушение произошло из-за столкновения лопастей вертолета с пассажирами на борту с внешним грузом взлетевшего ранее другого вертолета Ми-8АМТ.

Катастрофа произошла 4 августа в 05:43 мск. Находившиеся на борту 15 пассажиров и экипаж из трех человек погибли.

Авиакомпания отмечает, что командир разбившегося вертолета был опытным пилотом, налетавшим почти шесть тысяч часов.

Как сообщало ИА REGNUM, экипаж второго вертолета от столкновения не пострадал и благополучно совершил посадку.