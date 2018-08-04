Пекин, 4 августа, 2018, 09:02 — ИА Регнум. Активизировать международное сотрудничество в сфере инноваций и наукоемких отраслей экономики предложил на заседании глав МИД стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, а также Китая, Республики Корея и Японии (АСЕАН+3) министр иностранных дел Китая Ван И. Об этом сообщает 4 августа пресс-служба МИД КНР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ван И

По словам главы китайского внешнеполитического ведомства, для развития формата АСЕАН+3 необходимо усилить международное взаимодействие в сфере инноваций, в сфере развития цифровой экономики, искусственного интеллекта и электронной коммерции. Также Ван И предложил активизировать взаимодействие по созданию «умных городов».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году торговое сотрудничество между Китаем и странами АСЕАН вышло на показатель в $514 млрд. За 15-летний период с момента создания двустороннего стратегического партнерства эта цифра выросла почти в 10 раз.

Читайте также: Сотрудничество Китай-АСЕАН достигло 514 млрд долларов США