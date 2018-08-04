Лас-Вегас, США, 4 августа, 2018, 09:03 — ИА Регнум. Полиция не смогла выяснить мотив, толкнувший 64-летнего бухгалтера Стивена Пэддока на убийство 58 человек. В США предоставлен итоговый отчет по расследованию массового убийства в Лас-Вегасе, совершенного в октябре 2017 года, передает немецкий телеканал N-TV 4 августа.

Цитата из х/ф «Большое ограбление поезда». Реж. Эдвин Портер. 1903. США Стрелок

«Мы смогли ответить на вопросы о том, кто, что, когда, где и как, — сказал шериф Джо Ломбардо на презентации финального отчета. — На что мы не могли окончательно ответить, так это вопрос, почему Стивен Паддок совершил этот поступок».

Следователи выяснили, что Пэддок действовал в одиночку. Нет никаких доказательств политической радикализации преступника или причастности ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), хотя исламисты пытались записать стрельбу в Лас-Вегасе в свой актив.

Врач Пэддока сообщил, что тот страдал биполярным расстройством, но отказался от лечения. Знакомые убийцы приписывают ему нарциссизм и построение отношений с людьми, основанное исключительно на выгоде. Полиция выяснила, что за год до преступления Пэддок потерял крупную сумму денег — он был заядлым игроком в казино и зарабатывал много денег на недвижимости. Психологический профиль преступника специалисты ФБР предоставят в ближайшие месяцы.

Напомним, 1 октября 2017 года Стивен Пэддок расстрелял 58 зрителей кантри-фестиваля из окна гостиницы в Лас-Вегасе. Ранения получили более 700 человек, сам стрелок совершил самоубийство.