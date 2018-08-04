Вашингтон, 4 августа, 2018, 08:52 — ИА Регнум. Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт считает, что предстоящий бой между российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором может стать самым успешным в истории турнира. Мнение Уйта приводит накануне, 3 августа, портал mmamania.com.

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Напомним, в ночь на 4 августа стало известно, что Нурмагомедов и Макгрегор сразятся 6 октября в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 229. На кону будет стоять пояс чемпиона UFC в легком весе. На данный момент этот титул принадлежит Нурмагомедову.

Уайт отметил, что утвердить этот поединок было не сложно, так как Макгрегор и Нурмагомедов уже давно хотят сразиться.

«Это то, что делает Конора суперзвездой, а Хабиба — настоящим убийцей. Они оба убийцы в октагоне, идут прямо на соперника с начала поединка», — сказала глава UFC.

Он также отметил, что и Макгрегор, и Нурмагомедов находятся в самом расцвете сил, так что бой обещает быть очень зрелищным. Более того, Уайт допускает, что этот бой станет самым успешным в истории чемпионата после поединка Макгрегора против Мэйуэзера.

Напомним, что трансляцию боя Макгрегора с Мэйуэзером в 2017 году по системе pay-per-view приобрели 4,3 млн раз, что является вторым показателем в истории. Тогда победил Мэйуэзер.