Бангкок, 4 августа, 2018, 08:51 — ИА Регнум. Также было изъято свыше 500 кг кристаллического варианта этого вещества, сообщает The Nation

(сс) Slashme Таблетки

В Таиланде полицейские задержали наркокурьера, у которого изъяли 3,2 млн таблеток метамфетамина и 560 кг аналогичного вещества в кристаллическом виде, сообщает 4 августа газета The Nation.

В северной провинции Чианграй два пикапа на высокой скорости проехали КПП полиции, проигнорировав требование остановиться. В результате погони были задержаны оба транспортных средства, однако один из водителей сумел скрыться в лесу.

При осмотре автомобилей полицеские нашли и изъяли крупную партию запрещенных веществ.