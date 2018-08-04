Сингапур, 4 августа, 2018, 09:01 — ИА Регнум. Особое внимание уделят вопросам национальной безопасности и противодействия новым угрозам на министерское совещании глав МИД стран-участниц саммита Восточной Азии в Сингапуре, сообщил 4 июля на открытии саммита министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан.

Mfa.gov.sg Глава МИД Сингапура Вивиан Балакришнан на заседании глав МИД стран саммита Восточной Азии

«Мынамерены обсудить безопасность, новые угрозы, дальнейшее процветание региона»,— отметил Балакришнан.

Журналистов, после вступительного слова Балакришнана, чья страна является вэтом году председателем Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), попросили удалиться из зала заседания, где на совещание собрались высокопоставленные представители МИД десятков стран.

Напомним, что саммит стран Восточной Азии — это ежегодный форум лидеров, на данный момент, уже 18 государств. В нем принимают участие лидеры государств Восточной и Юго-Восточной Азии, а также России и США. Первый такой саммит состоялся в Малайзии в декабре 2005 года.