Москва, 4 августа, 2018, 08:38 — ИА Регнум. Правительство РФ предлагает ввести административную и уголовную ответственность за фальшивые технические осмотры транспортных средств, заявил 3 августа на заседании правительства его глава Дмитрий Медведев.

(сс) ANT Berezhnyi На техосмотре

По мнению Дмитрия Медведева, так называемые серые диагностические карты технического состояния автомобиля — не более чем фальшивые документы, выданные компаниями, которые не осуществляют реальных проверок.

В частности, правительством будет предложено изменить положения закона о техосмотре транспортных средств, а также внести соответствующие изменения в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.

«За правонарушения при проведении техосмотра все участники дорожного движения — и водители, и эксперты, и компании-операторы — будут нести административную или уголовную ответственность», — сказал Дмитрий Медведев.

Контроль за соблюдением новых правил техосмотра предполагается доверить МВД.