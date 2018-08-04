Красноярск, 4 августа, 2018, 08:29 — ИА Регнум. На месте крушения вертолёта Ми-8 авиакомпании UTair в Красноярском крае спасатели обнаружили оба «чёрных ящика». Об этом сегодня, 4 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах края.

Kremlin.ru Чёрный ящик

Речь идёт о параметрическом регистраторе и бортовом речевом самописце. Расшифровка данных двух чёрных ящиков раскроет причины крушения вертолёта, на борту которого находились 18 человек.

Напомним, Ми-8 вывозил из населенного пункта Игарка в Туруханском районе Красноярского края вахтовиков. На борту вертолета находились 15 пассажиров и трое членов экипажа. Все они погибли при крушении вертолёта в 2 км от Игарки.