Сингапур, 4 августа, 2018, 08:27 — ИА Регнум. Вашингтон готов укрепить безопасность в Индо-Тихоокеанском выделением $300 млн на эти задачи, заявил 4 августа в Сингапуре госсекретарь США Майк Помпео.

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По его мнению, назрела необходимость бороться в этом регионе с транснациональными угрозами и с ослаблением безопасности на море.

На пресс-конференции Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Сингапуре Помпео заявил, что реализация его предложений поможет достичь общих приоритетных целей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что главным содержанием новой концепции безопасности для стран Индо-Тихоокеанского региона является ограничение влияния Китая.