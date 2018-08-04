Пекин, 4 августа, 2018, 08:16 — ИА Регнум. Китайская цензура запретила показ в стране картины режиссера Марка Форстера о Кристофере Робине, друге медвежонка Винни-Пуха из книги британского писателя Александра Милна. Об этом пишут «Известия».

Цитата из м/ф «Приключения Винни-Пуха». реж Джон Лоунсбери, Вольфганг Райтерман. 1977. США Винни-Пух

В ряде западных СМИ отмечают: данный запрет связан с тем, что в последнее время «медвежонком Винни» китайские интернет-пользователи либеральной направленности часто называют председателя КНР Си Цзиньпина — за внешнюю схожесть некоторых сцен из мультфильма студии Disney с реальными кадрами, на которых присутствует китайский лидер.

Напомним, в марте 2018 года сообщалось, что китайские зрители всё же увидят кинокартину «Дедпул», которая ранее не смогла получить прокатное удостоверение. Отмечалось, что версия картины, которая будет показываться в Китае, будет лишена правок цензоров.

Читайте также: Китайским зрителям покажут запрещённый «Дедпул» в рамках кинофестиваля