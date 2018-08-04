Путин подписал закон «Об изучении родных языков»
Москва, 4 августа, 2018, 08:12 — ИА Регнум. Закон об изучении родных языков подписан президентом России Владимиром Путиным. Данный документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно законопроекту, федеральные государственные образовательные стандарты теперь должны предоставлять гражданам возможность обучения на родном языке из числа языков народов, проживающих на территории Российской Федерации.
Также в законопроекте закреплено правило «свободного выбора языка образования» для ребенка после соответствующего заявления его родителей. Это касается как обучения в школе, так и в детском саду.
Кроме этого, законопроектом устанавливается право свободного изучения родного языка, включая русский и государственных языков национальных республик Российской Федерации.
Ранее сообщалось, что данный законопроект был одобрен Госдумой и Советом Федерации.