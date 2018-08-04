Москва, 4 августа, 2018, 08:12 — ИА Регнум. Закон об изучении родных языков подписан президентом России Владимиром Путиным. Данный документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Kremlin.ru Подпись Владимира Путина

Согласно законопроекту, федеральные государственные образовательные стандарты теперь должны предоставлять гражданам возможность обучения на родном языке из числа языков народов, проживающих на территории Российской Федерации.

Также в законопроекте закреплено правило «свободного выбора языка образования» для ребенка после соответствующего заявления его родителей. Это касается как обучения в школе, так и в детском саду.

Кроме этого, законопроектом устанавливается право свободного изучения родного языка, включая русский и государственных языков национальных республик Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что данный законопроект был одобрен Госдумой и Советом Федерации.