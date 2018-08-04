Красноярск, 4 августа, 2018, 08:08 — ИА Регнум. В Красноярском крае транспортная прокуратура начала проверку по факту крушения вертолёта Ми-8 авиакомпании UTair. Об этом сегодня, 4 августа, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Максим Цуканов ИА REGNUM Вертолет Ми-8

Напомним, ранее сегодня стало известно, что в Туруханском районе Красноярского края, в 2 км от населённого пункта Игарка совершил жёсткую посадку вертолёт Ми-8. На его борту находились трое членов экипажа и 15 пассажиров. Все они погибли. Известно, что пассажиры были вахтовиками.

Вертолёт упал в безлюдном месте. На месте крушения уже работают спасатели.

На данный момент основных версий причин крушения вертолёта две — ошибка пилотирования или техническая неисправность.