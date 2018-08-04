Женева, Швейцария, 4 августа, 2018, 07:59 — ИА Регнум. С начала 2018 года в Средиземном море погибли более 1500 нелегальных мигрантов. Такие данные озвучило Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, передает телеканал N-TV 4 августа.

(сс) Irish Defence Forces Беженцы

Более половины из них погибли в июне и июле. Число смертей на море увеличилось, несмотря на то, что общее число прибывающих в Европу нелегалов значительно сократилось по сравнению с предыдущими годами. За семь месяцев Средиземное море пересекли около 60 тыс. мигрантов, из них около 23,5 тыс. прибыли в Испанию, 18,5 тыс. — в Италию и 16 тыс. в Грецию.

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Как сообщало ИА REGNUM, власти Испании и Марокко обратились за финансовой помощью к Европейской комиссии, чтобы перекрыть маршрут нелегальной миграции. После того, как в июне новое правительство Италии запретило принимать в итальянских портах судна НПО с мигрантами на борту, нагрузка на Испанию резко возросла.