Вашингтон, 4 августа, 2018, 07:35 — ИА Регнум. Госдепартамент США разрешил поставить Латвии четыре многоцелевых вертолета UH-60M Black Hawk, сообщает 4 августа газета Defence News.

(сс) Jakub Hałun Вертолет UH-60M Black Hawk

По информации издания, кроме самих вертолетов Латвия купит 10 двигателей и сопутствующие материалы на общую сумму порядка $200 млн.

Теперь эту сделку должен одобрить сенат США, и тогда Рига получит счастливую возможность приобрести заокеанские винтокрылые машины.

Справка ИА REGNUM : Многоцелевые вертолеты UH-60M Black Hawk производства компании Sikorsky предназначены для перевозки 11 пехотинцев с вооружением и оказания им огневой поддержки в ходе высадки.