Нью-Йорк, США, 4 августа, 2018, 07:29 — ИА Регнум. В нарушение санкций Организации Объединенных Наций (ООН) Северная Корея продолжает работать над ядерной и ракетной программами. Об этом со ссылкой на секретный доклад ООН сообщает агентство Reuters.

Плакат, КНДР

По сведениям агентства, доклад, который в течение полугода готовился независимыми экспертами, 3 августа был представлен комитету Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении КНДР. В тексте документа указано, что Пхеньян постоянно нарушает санкционный режим, пытается торговать оружием со странами Африки и Ближнего Востока, продолжает военное сотрудничество с Сирией.

Следует отметить, что на сегодняшний день в отношении Северной Кореи действует жёсткий санкционный режим, простив страны введены финансовые ограничения, эмбарго на поставку оружия, ракетного топлива, оборудования и материалов двойного назначения. Также действует запрет на экспорт Пхеньяном угля, железа, свинца, морепродуктов и другой продукции.