Москва, 4 августа, 2018, 07:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о создании льготных зон работы для иностранных компаний на острове Русский (Приморский край) и острове Октябрьский (Калининградская область). Соответствующие документы опубликованы на портале правовой информации.

Советский плакат. Наш ответ Чемберлену. 1927

Инициатива о создании таких зон исходила от депутатов Приморья и Калининградской области. Согласно законопроекту, на указанных островах появятся так называемые специальные административные районы, в которых будет предусмотрен «более гибкий правовой режим, в частности, налогового и валютного регулирования».

Кроме этого, международной компанией, которая будет зарегистрирована в спецрайоне, могут стать российские компании, работающие в статусе ООО, публичных или непубличных акционерных обществ, а также иностранные юридические лица, причем их офис или иные объекты должны будут располагаться на территории островов.

При этом кредитные и некредитные финансовые организации, а также операторы платежных систем под действие закона не попадают.

Также пакет законов предусматривает поправки и в Кодекс торгового мореплавания РФ — будут внесены изменения в части создания Российского открытого реестра судов. В таком реестре предполагается регистрировать морские суда, принадлежащие иностранным гражданам и иностранным юридическим лицам.