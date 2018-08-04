Москва, 4 августа, 2018, 07:18 — ИА Регнум. Эстрадный артист комедийного жанра Владимир Винокур предложил не вмешиваться во взаимоотношения артистов Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Об этом сообщает агентство Nation News.

Okras Владимир Винокур

По словам Винокура, то, что Степаненко подала иск о разделе совместно нажитого с супругом имущества, является «личным делом двух людей».

«Это их личное дело. Я категорически против вмешательства прессы в личные дела двух людей. С кем они, что они делят — это их личное дело», — цитирует агентство слова сатирика.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в июле Елена Степаненко подала в Хамовнический суд Москвы иск по разделу совместно нажитого с супругом, Евгением Петросяном, имущества. Рассмотрение иска назначено на понедельник, 6 августа.

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