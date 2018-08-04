Екатеринбург, 4 августа, 2018, 07:01 — ИА Регнум. Свердловская область вечером 3 августа пережила грозу и ураганный ветер. Из--за сильного ливня были подтоплены улицы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Николай Крымов «Ветреный день. Бык» 1908

Также в городах региона вырвало с корнем деревья и повредило торговые палатки. Местами деревья упали на машины. А в Нижнем Тагиле сорвало крышу одного из зданий.

По предварительным данным, люди в результате ЧП не пострадали.

Напомним, перед этим ураганный ветер и гроза обрушились на Пермский край.